Montpellier : le design de la ligne 5 de tramway est dévoilé

Des crocodiles, oiseaux, poissons, salamandres et hommes de profil, le tout relié par des plantes sur un fond blanc. C’est le nouveau design de la ligne 5 de tramway à Montpellier, intitulé « Feuille de vie ». Elle desservira dix espaces verts tels que les parcs Montcalm, de Bagatelle, Clémenceau, du Lunaret, le Jardin des Plantes, la promenade du Peyrou, ou encore le futur agriparc des Bouisses, « écusson vert de 100 ha à l’ouest de la ville », précise Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, qui a dévoilé le design ce vendredi 20 janvier au Jardin des Plantes, aux côtés de Julie Frêche, vice-présidente à la Métropole, déléguée au Transport et mobilités actives.

Réalisée sur la thématique « science et botanique », la ligne 5 est dédiée aux sciences, à la recherche et à la nature. L’artiste est Barthélémy Toguo, d’origine camourenaise, qui rejoint la liste d’artistes des différents tramways de la ville que sont Elizabeth Garouste pour la ligne 1, Mattia Bonetti pour la ligne 2 et Christian Lacroix pour les lignes 3 et 4. « Barthélémy Toguo est un artiste que nous connaissons à Montpellier. Il a exposé Déluge en 2016 au Carré Sainte-Anne et était présent au Sommet Afrique France en 2021 », rappelle le maire.

440 millions d’euros d’investissement

« C’est une chance d’être transporté par des œuvres d’art », souligne Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, qui s’est exprimée en vidéo. « J’entends parler des tramways de Montpellier jusqu’à New York ! » La métropole s’est en effet distinguée au niveau national par la réalisation, dès 2000, des lignes de tramway sur le thème des quatre éléments : l’air pour la ligne 1, la terre pour la ligne 2, l’eau pour la ligne 3 et le feu pour la ligne 4.

Nouveauté avec la ligne 5 : Barthélémy Toguo va également proposer deux œuvres d’art pour orner les stations des deux places, celle de la Voie Domitienne, au nord, et celle du 8 mai 1945, à l’ouest, « comme a pu le faire l’artiste Jean-Michel Othoniel, pour le Kiosque des noctambules à Paris », dévoile Rima Abdul-Malak.

En parallèle du projet de ligne 5, la Métropole de Montpellier projette également l’extension de la ligne 1 vers la gare TGV Sud de France, cinq lignes de bustram et 235 km de vélolignes montpelliéraines. Une stratégie inscrite dans le Plan de Mobilité, qui se concrétisera notamment dès la fin 2023 par la mise en place de la gratuité des transports en commun pour les habitants de la métropole. « Nous serons alors le plus grand réseau gratuit d’Europe », affirme le maire et président de la Métropole de Montpellier.

80.000 passagers sont attendus sur cette ligne, « mais nous en attendions autant pour la ligne 1 et voilà qu’elle est la ligne la plus utilisée de la ville », indique Michaël Delafosse. Ce projet, lancé depuis 2013 par la Métropole, a demandé un engagement financier de 440 millions d’euros, soit « le plus gros de l’histoire de la collectivité ».

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Inspiré par la nature, le design de la ligne 5 du tramway montpelliérain a été imaginé par l’artiste camerounais Barthélémy Toguo. Crédit : DR.