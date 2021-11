La CCI de Toulouse-Haute-Garonne et la commune de Montrabé organisent, le lundi 15 novembre, les cinquièmes rencontres économiques de Montrabé dont la thématique est « Sortie de crise, les soutiens à l’activité et à l’emploi ».

Interviendront notamment Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie au développement économique, Vincent Aguilera, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat ,et Thierry Dumas, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Renseignements par mail à : communication@mairie-montrabe.fr ou 05-61-84-56-36.

Rencontres le lundi 15 novembre 2021 à 18 heures à l’Accent, allée A. Candela, à Montrabé.