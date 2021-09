Comment vole un avion ? L’Isae-Supaero propose un cours en ligne

L’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae-Supaéro) a lancé pour la première fois son cours en ligne « Flight Mechanics : The basis » via la plateforme d’e-learning internationale Coursera. Le cours, d’une durée de 7 heures, est dispensé par Éric Poquillon, ingénieur d’essais en vol et enseignant à l’institut. Il vise à expliquer comment les avions volent, comment les pilotes peuvent contrôler leurs trajectoires et ce qu’il se passe s’ils volent trop haut ou trop lentement.

Il aborde notamment la physique de l’atmosphère et les lois de Newton appliquées à l’avion ou la question des forces de traction et de propulsion. Entièrement gratuit, il s’adresse aux passionnés d’aviation et d’aéronautique, mais aussi aux professionnels. Dispensé en anglais, ce cours en ligne sera suivi par cinq autres formations, payantes cette fois-ci, dès l’automne 2021. Inscriptions ouvertes.