Municipales. Lettre ouverte de la CCI aux candidats de la Haute-Garonne

La CCI Toulouse Haute-Garonne, présidée par Philippe Robardey, a écrit une lettre ouverte à l’ensemble des candidats aux municipales dans des communes de la Haute Garonne. La chambre de commerce et d’industrie souhaite ainsi « porter cinq attentes fortes de la part des chefs et cheffes d’entreprise ».

Ainsi, il souhaite que les candidats fassent des propositions pour « libérer l’énergie entrepreneuriale en allégeant la fiscalité locale en simplifiant l’application des réglementations et l’accès des marchés publics aux TPE et PME locales ; améliorer les conditions de déplacement, notamment les infrastructures routières ; accélérer le désenclavement numérique en soutenant le déploiement généralisé de la fibre et du réseau mobile et créer un environnement urbain agréable et accueillant pour développer le commerce en centre-ville ». Enfin, il souhaite « faciliter l’installation des nouvelles entreprises avec offre foncière, aides et accompagnements adaptés. »