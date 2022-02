N’hésitez plus à recruter un apprenti !

L’ensemble de ces règles rend l’apprentissage attractif et permet de favoriser la formation et l’insertion des jeunes travailleurs sur le marché du travail.

> Conditions préalables : âge et durée minimale

Sauf exceptions, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de

16 ans à 29 ans révolus. La durée du contrat d’apprentissage est en principe alignée sur la durée de la formation suivie par le salarié, et en tout état de cause, elle ne peut être inférieure à 6 mois.

> Conclusion et dépôt du contrat d’apprentissage

Le recours à l’apprentissage implique la conclusion d’un contrat de travail spécifique qui doit contenir un certain nombre de mentions particulières (effectif, diplôme préparé, date de début de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis, etc.).

> En pratique, il est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103.

Dans un délai maximum 5 jours ouvrables suivant le début de l’exécution du contrat, il doit être transmis à l’opérateur de compétences, qui dispose d’un délai de 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat.

> Salaire minimum légal du contrat d’apprentissage

Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic en fonction de son âge et l’année d’exécution de contrat de travail.



> Cotisations sociales

La rémunération versée aux apprentis entre dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales et aucune cotisation salariale n’est due dans la limite de 79 % du Smic. Qui plus est, la rémunération de l’apprenti est exonérée de CSG/CRDS.

> Aide unique forfaitaire et aide exceptionnelle

Les employeurs de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide forfaitaire à l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme ou un titre de niveau CAP à bac. Cette aide est attribuée à hauteur de :