Nicolas Mauré, nouveau président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31

Nicolas Mauré, 43 ans, a été élu président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 à l’issue de l’assemblée générale mixte du 17 avril dernier. Vice-président de la Caisse régionale depuis mars 2017, il succède à Robert Conti, arrivé au terme de son mandat.

Nicolas Mauré est titulaire d’un Master en économie agricole à l’Institut des Hautes Etudes de droit rural et d’économie agricole et d’une licence en biologie générale et sciences de la terre à l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Au sein de l’entreprise familiale, qui oeuvre dans la production céréalière à Castelginest (Haute-Garonne), il représente la huitième génération d’agriculteurs. Il est également administrateur au sein de la coopérative agricole Arterris.