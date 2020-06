Nouvelles nominations à la Banque Populaire Occitane

Deux nouvelles personnes viennent d’intégrer le conseil d’administration de la Banque Populaire Occitane : Carole Leonard, 44 ans, architecte DPLG, qui dirige depuis 2011 la Société Teknimed à Toulouse (spécialisée dans la fabrication de biomatériaux et solutions cliniques et scientifiques à visée chirurgicale), et Oristelle Marx, 48 ans, formatrice consultante dans le domaine du Handicap à Toulouse auprès des professionnels et du grand public.

Catherine Mallet, présidente du conseil d’administration de la Banque Populaire Occitane, se félicite de la « féminisation du Conseil d’administration ».