Nouveau président pour l’association Space Aero

Jean-Philippe Bédos, vice-président Supply chain & quality (chaîne logistique et qualité) au sein d’Airbus Helicopters, vient d’être élu président de Space Aero par le comité exécutif de l’association. Il remplace à ce poste François Bertrand.

Space Aero est une association professionnelle qui a notamment pour mission d’améliorer la performance industrielle des PME/TPE de la filière aéronautique. « Dans le contexte actuel de crise, nous pensons que le collectif est plus que jamais indispensable pour des actions efficaces et pertinentes afin d’aider la supply chain à s’adapter rapidement à la crise et à se préparer à la relance. Space Aero sait mener des actions collectives à l’échelle de nos territoires avec une unité de méthode en phase avec les meilleurs standards industriels de la filière », affirme Jean-Philippe Bédos.

Jean-Philippe Bédos, ingénieur Arts et Métiers, connaît parfaitement la problématique. Il a en effet intégré l’Aérospatiale à Toulouse en 1986, avant de devenir, en 2001, responsable Supply Chain and Quality Management chez Airbus France. En 2007, en collaboration avec Safran, il a contribué à la création de l’association Space Aero.