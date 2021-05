Occitanie : Des formations flash pour le retour des restaurants, hôtels et cafés

La région Occitanie et Pôle emploi mettent en place des formations flash dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie et des cafés pour accompagner la reprise de leur travail. Ces secteurs ont été fortement impactés par la pandémie. En avril dernier, Jacques Bally, le président du guide Gault & Millau, estimait que 25% des bars et restaurants allaient mettre la clef sous la porte à cause du coronavirus.

Ainsi, l’opération enclenchée par la Région et Pôle emploi a pour objectif de redynamiser ces milieux afin de limiter les pertes. Pour accéder à ces formations, les demandeurs d’emploi doivent déjà avoir une première expérience dans un de ces secteurs et contacter leur conseiller Pôle emploi.

Ils pourront ensuite suivre un apprentissage d’une à deux semaines dans divers types d’emplois allant du poste de cuisinier à celui de réceptionniste en passant par le service d’étage. Avec ces formations, la Région souhaite réunir un maximum de travailleurs opérationnels pour soutenir la renaissance des restaurants, des hôtels et des cafés.