La Banque de France publie son point de situation conjoncturelle en région Occitanie pour le mois de septembre. Selon l’enquête réalisée auprès des chefs d’entreprise, l’économie régionale, « en demi-teinte », se maintient à un niveau proche du mois d’août, mais avec de fortes disparités selon les secteurs.

La production industrielle (à 83 % de niveau activité) a légèrement fléchi par rapport à août tandis que les services marchands ont très faiblement augmenté pour atteindre 85 % d’activité. L’industrie aéronautique recule une nouvelle fois et l’activité hôtelière chute de façon prononcée (à 65 %). En revanche, l’activité dans le BTP a été dynamique au cours du 3e trimestre et devrait le rester sur la fin de l’année, bien que les carnets de commandes peinent à se reconstituer. Pour octobre, malgré de fortes incertitudes liées au manque de visibilité, les chefs d’entreprise anticipent un léger regain d’activité dans la majorité des secteurs, à l’exception de l’hôtellerie-restauration.

Dans ce contexte de crise sanitaire qui continue à bouleverser l’économie, la Banque de France et ses équipes en Occitanie affirment être « totalement mobilisées sur le soutien eux entreprises » et s’engagent à « tenir compte de la situation exceptionnelle actuelle » pour leurs cotations économiques et invitent donc les entreprises à communiquer sur leurs situations réelles actuelles.