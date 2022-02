Olivier Rolland de TWB rejoint France 2030 en tant qu’expert en solutions durables

Olivier Rolland, directeur exécutif de Toulouse White Biotechnology (TWB), entreprise spécialisée dans la recherche en biotechnologies industrielles, est nommé au sein du comité ministériel de pilotage du plan national France 2030, en tant qu’expert des matériaux durables. Il devra apporter ses connaissances pointues en biotechnologies à ce vaste plan d’investissement, dont l’objectif est de décarboner l’industrie.

Diplômé de CPE Lyon (ingénieur en chimie), de l’université Paul Sabatier de Toulouse (docteur en chimie) et du MIT aux États-Unis (spécialisation innovation et management), Olivier Rolland a une expérience de plus de quinze ans dans la bioéconomie. Son parcours est ponctué de passages dans des grands groupes industriels (Boeing, Total, Michelin) et d’expériences internationales, notamment à San Francisco. Olivier Rolland a rejoint TWB en 2019 au poste de directeur exécutif.