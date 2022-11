Spatial. Pangea Aerospace remporte le prix Galaxie 2022

Depuis 2008, le club aérospatial Galaxie, qui rassemble les acteurs du spatial de la région Occitanie, met en avant, à travers ses prix, des « innovations et services pour un monde durable » tout particulièrement dans le secteur du spatial. Cette année, la Barcelonaise Pangea Aerospace à remporté le prix Galaxie doté de 10.000 euros. Elle propose des solutions innovantes pour lanceurs spatiaux. Le Prix Étoile est décerné au toulousain Cognitive Design Systems (CDS), qui édite un logiciel de conseil appliqué au design de produit, qui aidera les designers et ingénieurs via la génération autonome de design en utilisant des modèles d’intelligence artificielle (IA). 2.500 euros ont récompensé ce projet en phase de maturation.

Le Prix Graine d’Étoile a été décerné à Heliopshère, aussi situé à Toulouse, qui développe une technologie de transmission d’énergie sans fil. L’objectif est d’alimenter à distance des systèmes électriques autonomes. La jeune pousse a obtenu 1.000 euros pour poursuivre son développement. Le Prix « Coup de cœur » du jury a été décerné à Tidav. Cette jeune entreprise toulousaine développe un aéronef à décollage et atterrissage innovant. Le jury du Prix Galaxie 2022 a examiné seize dossiers présélectionnés, désigné huit nominés et attribué donc quatre prix.