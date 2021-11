Spatial. Silina remporte le prix Galaxie 2021

Depuis 2008, le club aérospatial Galaxie met en avant, à travers ses prix, des « innovations et services pour un monde durable » dans le secteur du spatial. Cette année, c’est l’entreprise Silina, créée en 2021 à Toulouse et dirigée par Wilfried Jahn et Michael Bailly, qui a été récompensée du prix Galaxie . Cette société développe une technologie qui permet de courber des capteurs d’imagerie à l’échelle industrielle. Silina a obtenu la somme de 10.000 euros pour poursuivre son développement.

Le prix Étoile, doté de 2500 euros, a été décerné à U-Space, qui conçoit et construit des nanosatellites modulaires nouvelle génération, particulièrement innovants. Le prix spécial du jury, d’un montant de 1000 euros, est revenu à Ternwaves et sa « technologie de rupture » sur la connectivité des objets. Prix Coup de cœur, enfin, pour Waltr qui aide les villes à mesurer, réduire et compenser leurs émissions de gaz à effet de serre grâce aux données spatiales. La société a reçu elle aussi 1000 euros.