Patrick Lévy, chargé de mission pour transformer l’Université de Toulouse

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, ont annoncé le choix de Patrick Lévy, ancien président de l’Université de Grenoble-Alpes, comme personnalité extérieure chargée de mener la mission sur « l’Université de Toulouse de demain ».

Parick Levy devra dialoguer avec les présidents et directeurs des trente-et-un établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche toulousains et co-construire avec eux un projet de transformation du fonctionnement de l’Université toulousaine, très morcelée actuellement.