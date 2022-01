Paul Fabre : « La nouvelle génération de vignerons peut rencontrer les nouveaux consommateurs »

Pourquoi cette nouvelle marque ?

Nous nous sommes aperçus que les vins du Sud-Ouest n’étaient pas assez référencés et mis en avant dans le territoire toulousain et qu’ils faisaient l’objet d’un a priori de la part des consommateurs et des restaurateurs. Ce vignoble, qui s’étend de l’Aveyron au Pays basque et de l’Ariège à la Dordogne, réunit 8261 exploitations et vingt-huit caves coopératives. La consommation de vins locaux est de l’ordre de 20 à 30 %. C’est du même ordre chez les Toulousains, qui boivent en priorité des vins de Languedoc-Roussillon (premier vignoble français, NDLR) et des Bordeaux.

Comment expliquez-vous cette préférence ?

Il y a quinze ans, il était compliqué de parler des vins du Sud-Ouest. Il y a des rouges, des blancs, des secs, des doux, des rosés, des effervescents... Pour le consommateur, ce n’est pas aussi clair que les rouges de Bordeaux ou le rosé de Provence. On entre dans une phase où cette diversité peut devenir un atout. Les modes de consommation ont évolué. Les consommateurs sont à la recherche d’expériences, d’histoires de vignerons. L’interprofession a aussi sa part de responsabilité. Jusqu’à présent, il nous était demandé de donner la priorité à l’export et à la grande distribution et nous n’avons pas mené de vraie politique de valorisation à Toulouse pour faire connaître nos vins. Ce que font depuis longtemps les vignerons, les caves, les négociants et les interprofessions de Languedoc-Roussillon qui viennent à la rencontre des restaurateurs toulousains et se montrent beaucoup plus « agressifs ».

Comment rattraper ce « retard » ?

Toulouse est une ville monde qui n’a pas forcément d’attachement à un vignoble. Les vins du Sud-Ouest doivent donc considérer Toulouse comme un marché à prendre, pas comme une rente. Depuis quinze ans, la qualité de nos vins a évolué. Ils ont gagné en finesse, en expression aromatique. La nouvelle génération de vignerons peut rencontrer une nouvelle génération de consommateurs.

À quels domaines ou vignerons pensez-vous ?

Dans le Frontonnais, le Madiran ou encore le Gaillacois, plusieurs domaines se distinguent, cassent les codes et ouvrent d’autres chemins. Certains mènent des expériences en matière de vinification, développent des vins natures, explorent des cépages inconnus et font preuve de beaucoup de créativité. Ces vignerons envisagent le collectif de façon différente et nous devons être à l’écoute de leurs initiatives. Sud de France, Sud-Ouest de cœur…

Ne craignez-vous pas de perdre le consommateur avec une nouvelle marque ?

La marque Les vins du Sud-Ouest existe depuis trente ans. Elle a été créée pour que les différents vignobles existent entre les vins de Languedoc-Roussillon et les Bordeaux. Ce n’est pas une marque nouvelle. C’est le fait de cibler Toulouse et un certain art de vivre qui est nouveau. Nous ne visons pas

le Languedoc-Roussillon et Sud de France n’est pas un adversaire. Nous voulons faire connaître nos vins et leur qualité sur un marché qui est très concurrentiel. Nous allons capitaliser sur Toulouse dans un premier temps, en adoubant des ambassadeurs qui vont former et conseiller les restaurateurs pour qu’ils vendent mieux les vins du SudOuest de leur carte. Ces formations flash vont être prises en charge par l’IVSO. Nous allons aussi mener des actions à destination des consommateurs. Au printemps 2022, un événement familial sera organisé le temps d’un week-end dans le centre de Toulouse. Notre investissement pour la seule Ville rose est de l’ordre de 400.000 euros. Dans un deuxième temps, nous ciblerons d’autres villes du vignoble.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Sur la photo : Paul Fabre, président de l’Interprofession des vins du Sud-Ouest. Crédit : Hélène Ressayres