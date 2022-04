Photojournalisme. {Ukraine terre désirée}, une exposition libre à découvrir jusqu’au 26 avril.

Du 6 au 26 avril, Guillaume Herbaut expose ses photographies de l’Ukraine sur les grilles de l’Hôtel du Département (Compans – Canal du Midi). Face à la situation tragique que traverse le pays, le festival MAP et le Conseil départemental ont souhaité mettre en lumière le travail du photographe depuis deux décennies : Guillaume Herbaut s’est lié avec l’Ukraine en 2001. Il nous partage son regard au travers de son art et des évolutions du pays ; son œuvre, documentaire et engagée, vient d’être récompensée par le World Press Photo.

« L’Ukraine était déjà partagée avant l’invasion russe en différentes zones : des zones contaminées, des zones de guerre mais aussi, à l’époque, des zones de paix, comme un miroir du futur de nos sociétés. D’une guerre oubliée aux images d’un conflit déstabilisant le monde, on découvre un peuple se levant et se battant pour sa liberté. Une raison qui me pousse à continuer », explique Guillaume Herbaut.

Exposition photo à découvrir jusqu’au 26 avril sur les grilles de l’Hôtel du Département – 1 Boulevard de la Marquette – Métro Canal du Midi.