Plan de Relance : trois projets soutenus par l’État en Occitanie

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la relance, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, viennent d’annoncer trente-quatre nouveaux projets lauréats de l’appel à projet « Résilience » du volet industrie du plan de relance présenté en septembre dernier par le gouvernement. Ces projets lauréats totalisent 128 millions d’euros d’aides publiques qui viendront soutenir près de 333 millions d’euros d’investissements industriels. En Occitanie, ce sont trois projets qui vont être soutenus.

L’entreprise toulousaine Pili,, spécialiste de la production de colorants écologiques et biosourcés, va obtenir l’aide de l’État pour son projet Biopigments qui vise à l’industrialisation de la production de pigments très résistants destinés à l’industrie des peintures et des revêtements industriels. Cinq emplois directs et vingt emplois indirects devraient être créés.

La société Alsatis, experte dans l’aménagement numérique basée à Toulouse, fait partie de la liste grâce à son projet 5G Vertical ISS qui va permettre la couverture 5G verticale de l’hôpital de Toulouse. Une solution innovante qui pourra être déployée dans d’autres secteurs verticaux (sites industriels, entrepots, batiments publics, etc.). Jusqu’à seize emplois pourraient être créés par la société Asaltis.

Enfin, c’est le projet interrégional Sequans Communication (Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et donc Occitanie) qui est récompensé pour son projet de télécommunications entre objets 5G.