Matériaux. Point P se développe en Occitanie

Point P, spécialiste en produits, matériaux et services du bâtiment, a intégré deux nouveaux points de vente occitans dans son réseau : les points de vente Arnaud Matériaux, situés à Moulès-et-Baucels (9000 mètres carrés de terrain) [1] et à Saint-Martin-de-Londres (8.000 mètres carrés de terrain) [2]. Les deux sont situés dans l’Hérault (34).

Point P disposera ainsi de 102 points de vente. L’enseigne compte aussi en Occitanie trois usines de préfabrication de béton et dix-huit centrales à béton. Le total de ses effectifs régionaux est de 1000 collaborateurs. Point P est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du groupe industriel Saint-Gobain. Elle compte plus de 1000 points de vente et 11.500 collaborateurs en France.