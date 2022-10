Pourquoi Orange Cyberdefense ouvre un nouveau campus dans le quartier de la Cartoucherie à Toulouse

Mobilier design, baies vitrées avec vue imprenable sur la ville et open space feutré : bienvenue au nouveau campus régional d’Orange cyberdefense à Toulouse. Derrière la carte postale se cachent des enjeux de taille pour l’opérateur télécom qui procède actuellement à une rénovation de ses centres stratégiques en France. Il en existe ainsi une dizaine sur le territoire, baptisé Micro-Soc [1] par Orange, qui se positionne comme un leader du secteur de la cybersécurité.

Dans ce complexe ultrasécurisé, une soixantaine d’experts, dont une vingtaine d’analystes, scrutent en effet les données d’une cinquantaine de clients : des entreprises, des collectivités, des grands groupes et même des organisations étatiques, puisque les ingénieurs toulousains d’Orange ont travaillé à la protection du secrétariat général de la présidence française de l’Union européenne. « Nous avons à Toulouse des expertises très pointues et des analystes qui surveillent plus de 487.000 postes de travail depuis ce Soc (Security operation center, NDLR) », explique Hugues Foulon, PDG d’Orange Cyberdefense, qui rappelle que ce nouveau campus servira « à une meilleure compréhension des besoins et des enjeux des clients ».

Une guerre des talents

Mais l’autre grande raison de ce nouveau site, dont le montant de l’investissement n’a pas été communiqué, est managériale. Dans un secteur où la guerre des talents fait rage, savoir garder ses collaborateurs est un atout précieux... « Notre moyenne d’age au sein du centre est de 34 ans. Nous avons un enjeu de management phénoménal avec quinze à vingt recrutements chaque année », rappelle Thierry Bou, directeur d’Orange Cyberdefense Toulouse. « D’ailleurs, depuis son ouverture, le nombre de jours en télétravail est en baisse : les collaborateurs apprécient de venir travailler sur site. »

Installés en plein cœur de la cartoucherie, les 1300 m2 du complexe profitent d’un grand nombre de services de proximité, avec une « halle de la cartoucherie qui va devenir l’épicentre de cet éco-quartier », rappelait lors de l’inauguration Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole à la transition digitale .

Le campus Orange Cyberdefense, enfin, veut s’inscrire dans l’écosystème local. « Pour cela, nous travaillons à une offre locale avec un maillage local. Nous nous associons au centre régional Cyber’Occ, avec lequel nous développons des liens et du partenariat à venir », conclut Thierry Bou. Dans un secteur où la cyberguerre fait rage, Orange peaufine ses places fortes, soigne ses soldats et prépare ses alliances.

M.V.

Sur les photos : Le nouveau campus Orange Cyberdefense accueille une soixantaine d’experts mais recrute une vingtaine de personnes chaque année. L’inauguration avec Hugues Foulon, PDG d’Orange CS, Thierry Bou, directeur du campus Orange CS Toulouse, Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole et maire du quartier de la Cartoucherie, et Marc Sztulman, conseiller régional et président du campus Cyber’occ. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.