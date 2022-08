Investir dans un appartement neuf à Nantes : tous les avantages

Étudiante, dynamique, connectée... Nantes demeure toujours en tête de liste parmi les villes où il fait bon investir 2022. Un constat appuyé par la flambée des prix de ces derniers mois mais aussi par l’investissement massif des professionnels de la promotion neuve dans la métropole...

Grâce à la reconduction de plusieurs dispositifs de défiscalisation tels que la loi Pinel ou encore la loi Censi-Bouvard, les contribuables peuvent profiter de plusieurs avantages en investissant dans un appartement neuf à Nantes.

Pourquoi investir à Nantes en 2022 ?

Pôle d’attractivité économique, ville étudiante et riche de son patrimoine historique, Nantes s’est considérablement développée ces dernières années, multipliant les projets économiques et urbains. Sa position géographique idéale près des côtes de l’Atlantique a également boosté son marché immobilier.

Nantes Métropole en quelques chiffres

• 20 000 nouveaux habitants par an

• 7 000 emplois créés par an

• 139 133 étudiants en 2021

• 58 626 entreprises en 2022

• 100 210 locataires

1. Alléger sa fiscalité

Pour inciter les contribuables à investir dans l’immobilier, des niches fiscales existent et permettent de réduire ses impôts sur plusieurs années. Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont été créés. Leur enjeu est double : permettre aux ménages ayant des revenus modestes ou intermédiaires de pouvoir se loger dans les villes où la tension immobilière est élevée et permettre aux contribuables d’alléger leur fiscalité.

Parmi les dispositifs les plus connus, notamment dans sur le marché du neuf, on retrouve :

• La loi Pinel ;

• La loi Censi-Bouvard ;

• ou la Location en Meublé Non Professionnel (LMNP), qui relève d’un statut juridique et non d’un dispositif à proprement parler.

Investir dans un appartement neuf à Nantes : quel dispositif choisir ?

À chaque dispositif ses avantages fiscaux :

La loi Pinel



La loi Censi Bouvard

Le statut LMNP

2. Percevoir un revenu complémentaire

Qui dit investissement locatif dit recettes locatives. C’est d’ailleurs l’une des premières motivations qui poussent les Français à investir en 2022.

Il est important de noter que l’immobilier locatif présente une rentabilité beaucoup plus sûre et importante que d’autres actifs financiers. Outre les loyers, l’investisseur peut aussi réaliser une plus-value lors de la revente. Pour profiter d’une bonne rentabilité, il est essentiel de sélectionner le bon emplacement : grande métropole, marché locatif dynamique, proche des transports, des commerces et des secteurs d’activités.

Ces revenus réguliers peuvent aisément rembourser les mensualités d’un crédit immobilier ou servir à préparer sa retraite.

Comment optimiser ses revenus locatifs ?

Il existe plusieurs manières d’optimiser ses rentes locatives. Pour ce faire, n’oubliez pas de calculer la rentabilité brute et nette de votre projet. Le calcul est simple :

• Prendre en compte le prix d’acquisition du bien,

• les frais divers d’entretien,

• les frais de gestion et des charges (assurances, impôts fonciers, honoraire, vacances locatives),

• et les loyers perçus annuellement.

3. Constituer son patrimoine immobilier

Si un investissement ne se fait jamais sans risque, la pierre reste à ce jour toujours le secteur le plus plébiscité par les Français pour placer son argent. Détenir un patrimoine est un gage de sûreté pour l’avenir, qu’il soit pour le propriétaire lui-même ou pour sa descendance.

Avant de savoir comment vous constituerez votre patrimoine immobilier, veillez à bien définir vos objectifs à long terme. Souhaitez-vous :

• assurer la sécurité de votre famille après votre disparition ?

• Préparer la transmission pour vos proches ?

• Financer les études de vos enfants ?

• Constituer une épargne pour votre retraite ?

• Acheter un nouveau bien immobilier ?

• Créer une entreprise...etc.

Faire appel à un courtier en immobilier neuf pour son investissement à Nantes

Si vous êtes novice vis-à-vis de l’immobilier et plus particulièrement dans le neuf, sachez que certains professionnels vous proposent un accompagnement complet et personnalisé pour votre projet.

Si vous ne souhaitez pas éplucher les annonces de promoteurs en ligne, les courtiers en immobilier neuf vous proposent un catalogue complet de programmes immobiliers neufs, à l’instar du Groupe IMMO9 à Nantes. Contrairement aux promoteurs, les courtiers travaillent uniquement pour le compte de leur client. Les biens sont également proposés à des prix identiques à ceux pratiqués chez les promoteurs : un gain de temps et d’argent pour l’investisseur.