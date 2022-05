Premier salon des professionnels du vin les 2 et 3 mai à Montpellier

Master classes, soirées dégustation, conférences, visites de vignobles… Après le départ du salon Vinisud de Montpellier vers Paris, l’Occitanie renoue avec sa filière d’excellence autour d’un nouvel événement : le salon « Dégustez en V.O » (pour Vignobles Occitanie), organisé les 2 et 3 mai au Corum de Montpellier par le Syndicat AOC Languedoc, en partenariat avec la Ville et la Métropole de Montpellier, le conseil Régional d’Occitanie, le Département de l’Hérault et le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL). « Il nous a semblé primordial de créer cet événement pour aider nos vignerons régionaux à retrouver leurs acheteurs et qu’ils puissent leur présenter leurs vins, leurs nouveautés, et prospecter de nouveaux débouchés », justifie le syndicat lors de la conférence de presse du 18 avril.

Il s’agit du premier salon professionnel des vins d’Occitanie, réunissant 220 exposants vignerons, caves et négociants producteurs d’AOP et d’IGP de la région, avec pour objectif 1.500 à 2.000 visiteurs professionnels. Huit masters class rythmeront le salon, parmi elles : « Les cépages résistants aux maladies cryptogamiques : quelle opportunité pour les IGP ? » ou encore « Les dernières découvertes archéologiques sur la viticulture en Languedoc ».

« Ce salon sera complété par des soirées à thème dans l’Écusson pour continuer la découverte de nos vins », précise Jean-Benoît Cavalier, président du syndicat AOC Languedoc. L’avant et l’après salon comprendront la découverte des vignes et caves aux acheteurs et journalistes.

Un symposium dédié aux vins patrimoniaux

En parallèle du salon, le Syndicat AOC Languedoc organise, mardi 3 mai, un symposium dédié aux cépages dits « patrimoniaux », soit rares, anciens et parfois oubliés, d’Occitanie. Une conférence et deux tables rondes réunissant chercheurs, ingénieurs agronomes et œnologues, techniciens, cavistes, pépiniéristes et vignerons, feront un état des lieux et permettront de débattre de l’intérêt potentiel (commercial, agronomique, œnologique) de ces cépages. Parmi les intervenants : Olivier Yobregat de l’Institut Français de la Vigne et du Vin Sud-Ouest, des producteurs de la région, ou encore Didier Viguier du service Bois et plants de vigne de la chambre d’agriculture de l’Aude.

Le Symposium se terminera par une dégustation pour découvrir des cépages patrimoniaux d’Occitanie, à travers une quarantaine de cuvées originales.

Enfin, le mercredi 4 mai est consacré à des journées d’immersion dans des terroirs à Montpellier, Nîmes, et Sète, à destination des acheteurs et journalistes.

L’Occitanie possède le plus grand vignoble français en surface avec deux bassins de production, l’un en zone méditerranéenne avec 226.000 ha et l’autre dans le Sud-ouest avec 37.000 ha.

La région est également le premier vignoble mondial en production, à travers 87 appellations (51 en AOP et 36 en IGP).

Sarah Nguyen Cao Khuong

Photo DR.