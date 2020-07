Premium Promotion construit un nouveau campus étudiant à Toulouse

Le groupe toulousain Premium Promotion annonce le lancement de deux nouveaux bâtiments réunis sous l’appellation de Campus IAS, au sein du quartier universitaire de Toulouse Rangueil. Ce complexe de 427 logements étudiants, qui va du studio au T5 en cohabitation, doit être livré en juin 2022.

Pour le promoteur toulousain, qui affiche 117 millions d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel pour cette année, ce projet s’inscrit dans un programme d’aménagement plus vaste qui comprendra à terme la rénovation d’un centre de congrès, la construction d’une résidence hôtelière, des bureaux et une offre de restauration inter-entreprise et privée.

« Notre ambition est de créer pour la Ville, un véritable pôle multimodal innovant, orienté vers les secteurs aéronautique et spatial », explique Sébastien Rue, le fondateur de Premium Promotion, dans un communiqué. Les premiers coups de pioche du Campus IAS sont prévus pour novembre.