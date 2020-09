Immobilier. Premium Promotion mise sur « une diversification géographique ciblée »

Sébastien Rue, quel est le positionnement de Premium Promotion, que vous avez fondé en 2010 ?

Nous sommes un promoteur aménageur indépendant et, historiquement, nous construisons 80 % de logements et 20 % d’immobilier tertiaire, aussi bien en diffus que dans des zones d’aménagement concerté. Nous produisons en moyenne 150 logements par an.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Notre siège social reste à Toulouse mais j’ouvre un bureau régional à Paris et je fais donc le choix d’une diversification géographique ciblée. Je mise sur l’Ile-de-France, qui présente selon moi les meilleurs relais de croissance potentiels. Le marché y est très important et la concurrence moindre qu’à Bordeaux, Toulouse ou Montpellier. Nous avons d’ailleurs déjà acquis des fonciers en région parisienne pour lancer deux opérations qui représentent 150 logements.

Et à Toulouse, que compte faire Premium Promotion ?

L’actualité est très importante et va nous faire passer un cap en termes de développement. Nous avons en effet été choisis, après consultation, pour construire un campus étudiants sur l’ancien site de l’Institut aéronautique et spatial (IAS), au coeur du campus scientifique de Rangueil. Nous venons d’obtenir le permis de construire. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence Taillandier Architectes Associés et les travaux débuteront en novembre prochain.

Comment va s’organiser ce campus ?

Le programme est ambitieux et nous le portons en propre. L’emprise foncière de la parcelle est de deux hectares et nous démolissons 95 % des surfaces bâties, à l’exception du centre de congrès / amphithéâtre existant, que nous rénovons. Ouvert au public, il sera confié en gestion et disposera d’une jauge de 500 places en mode colloque et de 300 places en amphithéâtre. Nous recréons un espace de restauration interentreprises de 1.000 m2 qui sera aussi ouvert aux étudiants du campus. La surface plancher totale sera de 27.300 m2 et comprendra des logements étudiants (427), une résidence hôtelière (108 logements), un bâtiment de 7.000 m2 de bureaux. Un mail central sera créé pour distribuer les différents bâtiments. La commercialisation des premiers logements a débuté en juillet, les travaux seront ensuite phasés pour une livraison attendue en 2022.

La crise post-Covid ne remet-elle pas en question vos objectifs ?

Je veux rester optimiste, même si notre activité n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-crise. Nous sommes plutôt à 70 %. Je pense d’ailleurs que la typologie des logements étudiants ne sera pas touchée par la crise. Et puis, nous concrétisons cette année le lancement d’importants projets initiés ces deux ou trois dernières années. Par exemple, 55 logements à Balma, dont 80 % en villas individuelles. Nous avons aussi remporté un concours auprès de Toulouse Métropole et Oppidea pour construire 104 logements sur la Zac de Saint-Martin et concrétisons une opération mixte de 20 logements et bureaux, rue des Frères Lion, dans l’hyper-centre de Toulouse. Nous tablons cette année sur 400 réservations de logements.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Sébastien Rue le fondateur et dirigeant de Premium Promotion va construire un campus étudiant au cœur de Rangueil. Crédit : DR.