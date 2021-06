104 logements biosourcés pour Premium Promotion près de Toulouse

La thématique lancée par Oppidea, aménageur de la Zac de Saint-Martin-du-Touch était : « la construction en matériaux biosourcés ». Pourtant novice sur le sujet, le promoteur toulousain Premium Promotion a relevé le défi et l’a emporté. Il construira donc le premier programme collectif de grande ampleur en matériaux biosourcés de l’agglomération toulousaine. « Nous nous sommes entourés de bureaux d’études et d’architectes (les cabinets Betillon & Freyermuth et Jairo Pinédo) car nous ne souhaitions pas faire la course aux labels, mais utiliser les bons matériaux au bon endroit », décrit Sébastien Rue, le dirigeant de Premium Promotion.

L’innovation vient des façades

Le choix constructif arrêté par le maître d’œuvre est simple. Il s’agit d’une structure poteaux, poutres, béton sur laquelle vient se poser une façade périphérique constituée de caissons de bois préconstruits puis remplis de paille. Le tout permet d’édifier des murs de 37 cm d’épaisseur qui garantissent les conforts d’hiver et d’été. « Sur ces façades, un balcon périphérique vient générer une double peau », précise Yannick Dayre, le directeur développement de Premium Promotion. « Il s’agit d’un module constitué d’un store, d’un garde corps, d’une jardinière qui contribue à la performance énergétique et vient préserver l’usager de la chaleur en été et des intempéries en hiver. »

Un soin particulier a aussi été apporté au choix des revêtements de sols et de murs : des peintures à base d’algue pour les murs, du lin et du chanvre pour les sols et des colles sans solvant. Autre aspect important de ce programme, le volet paysager. La toiture de l’un des bâtiments sera équipée de jardins partagés et d’une serre pour les résidents.

Labellisé NoWatt

Un logement partagé à destination de tous les résidents a aussi été construit par le promoteur.

Le programme, sélectionné par la Région Occitanie dans le cadre de l’appel à projets NoWatt, a bénéficié d’une subvention de 811.948 euros. Il affichera à l’arrivée un label E+C- de niveau E3C2. « C’est indispensable pour nous permettre de produire ce genre de programme aujourd’hui, car pour répondre à ces standards exigeants, les coûts de construction restent 15 à 20% plus chers que pour un projet classique », évalue le promoteur.

La résidence, pour laquelle les travaux seront engagés au second semestre 2021, ne comptera que des logements libres, vendus en moyenne 4120 euros/m2.

Cette année, Premium Promotion table sur la commercialisation de 350 logements, mais comme ses confrères promoteurs, il affiche une inquiétude pour les prochains mois. « La problématique d’obtention des permis de construire est réelle pour nous, et d’ailleurs, nous risquons de ne plus avoir grand-chose à vendre à la fin de l’année », observe Sébastien Rue. « D’autant que les permis pour près de 90 logements, soit presque un tiers de notre production annuelle, ont été déposés sous l’ancien PLUIH, ce qui ajoute encore à l’incertitude. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Façades en bois et isolation en paille pour les 104 logements construits par Premium Promotion à Saint-Martin-du-Touch. Crédit : Premium Promotion.