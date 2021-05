Un nouveau fonds dédié à l’immobilier résidentiel pour M Capital

Dotée d’un pôle immobilier résidentiel très structuré, la société toulousaine gestionnaire de fonds privés M Capital affiche un bilan déjà conséquent dans ce domaine. « Nous avons financé à ce jour quarante-trois opérations et collecté 32 millions d’euros dans l’immobilier, dont 20 millions d’euros pour des opérations de promotion depuis 2017 avec un rendement de 9% servi par an », décline Karine Alet-Maurel, directrice générale associée et en charge de relations investisseurs.

Dans ce segment,M Capital finance des opérations neuves et mène des opérations de réhabilitation et construction. « Nous accompagnons des promoteurs de tailles variées, et des marchands de biens en seuil de capitalisation. » Parmi les références toulousaines de M Capital, des opérations résidentielles dédiées à du logement privé classique ainsi que des opérations de co-living menées par des promoteurs indépendants. « Nous comptons dans notre portefeuille un flot assez dense d’opérations menées à Toulouse et dans l’agglomération, à Blagnac, Beauzelle, Montrabé, et menons aussi nos propres opérations de réhabilitation dans des immeubles du centre-ville », précise Karine Alet-Maurel.

Immo Réemploi : un fonds qui cible les chefs d’entreprise

Pour accentuer les investissements dans ces opérations de réhabilitation-construction, M Capital lance un fonds professionnel de capital investissement Immo Réemploi, dédié à des investisseurs qualifiés et cible particulièrement les chefs d’entreprises. « Ce nouveau véhicule d’investissement concilie en effet le réemploi des plus-values en report d’imposition et l’immobilier résidentiel dans les grandes métropoles. »

Selon les experts de M Capital, malgré une année 2020 bouleversée par la crise, les investisseurs seraient toujours présents à Toulouse. « Malgré le manque d’offre dans le neuf, on voit bien que les rares nouveaux programmes mis en commercialisation trouvent preneurs rapidement », observe Régis Caumartin, directeur commercial immobilier chez M Capital. « Bien sûr, il pourra y avoir un peu d’attentisme dans les prochains mois, mais Toulouse a les capacités à rebondir. Ici, l’immobilier est assis sur deux moteurs, la démographie et l’économie. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Plusieurs promoteurs locaux indépendants ont déjà été accompagnés par M Capital. Ici, une résidence commercialisée par Prémium Promotion. Crédit : Prémium Promotion.