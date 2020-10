La Région Occitanie et la Team France Export organisent un webinaire le 21 octobre 2020, de 9h30 à 10h30, pour présenter les différentes mesures du Plan de relance export, en faveur des entreprises régionales qui souhaitent se lancer à l’international.

Ces mesures, portées par l’État et la Région Occitanie, visent à encourager les entreprises à maintenir et intensifier leurs efforts d’exportation dans le contexte de crise sanitaire. L’ambition de ce Plan de relance export est de permettre la reconquête des marchés export.

Ce webinaire se déroulera notamment en présence de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité, de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, de Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, et de Christophe Lecourtier, directeur général de Business France.

Des experts, des cheffes et chefs d’entreprise complèteront le programme de ce webinaire.

Le 21 octobre 2020, de 9h30 à 10h30, en format webinaire. Plus d’informations et inscriptions sur le site des organisateurs.