Pyrénées-Orientales. EcoZonia, premier projet financé par le Fonds Tourisme Occitanie

Orienté tourisme durable et responsable, le Fonds Tourisme Occitanie vient de financer son premier projet : la création de l’écoparc animalier « EcoZonia » dédié à la conservation des prédateurs. Le montant financé par le Fonds Tourisme Occitanie est de 1,4 million d’euros pour 9,2 millions d’euros d’investissement consolidé (avec le concours d’un investisseur privé, de la Banque des territoires ainsi que de la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, la Banque Populaire du Sud et CIC SO).

Situé dans les Pyrénées Orientales, à Cases-de-Pênes (66) sur une surface de vingt-six hectares, le parc sera organisé en quatre écozones naturelles. Avec une ouverture prévue initialement en décembre 2020, EcoZonia entend ainsi préserver seize espèces de prédateurs dans un premier temps. Le parc proposera également aux visiteurs une expérience insolite : passer la nuit sur le site, en immersion, au milieu des prédateurs, dans des hébergements thématisés.

Le concept a pour objectif « d’emmener les visiteurs à la découverte du monde fascinant des prédateurs. Centre de conservation, de recherche et de sensibilisation, la vision d’EcoZonia est celle d’un monde dans lequel l’homme respecte les autres prédateurs, symboles d’une nature sauvage », précise Cyril Vaccaro, porteur du projet et ancien directeur adjoint du Zoo de Sanary.