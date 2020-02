Occitanie. La présidente de région réagit au rachat de Bombardier Transports par Alstom

Le rachat de l’entreprise canadienne Bombardier Transport par Alstom annoncé il y a quelques jours a fait réagir la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga : "Alstom est l’une des entreprises majeures pour la France et pour notre territoire régional. Cette acquisition de la filière transports de Bombardier est une belle opportunité pour la société française de sécuriser sa position de leader sur le marché de la construction ferroviaire et de concurrencer ainsi le numéro 1, l’entreprise chinoise CRRC", explique l’élue.

"Elle est le reflet du dynamisme et de l’ambition de notre économie. J’espère que cette acquisition permettra une véritable expansion du groupe Alstom, qui rayonnera notamment sur le site de production de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées", poursuit-elle. "Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouvel exemple de la vitalité de nos grandes entreprises. Avec Alstom et Airbus, la France et en premier lieu l’Occitanie s’affirme comme un géant des transports."