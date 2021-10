Relance. L’Ademe Occitanie soutient 200 projets

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a apporté en 2021 son soutien à plusieurs entreprises et collectivités occitanes dans le cadre du plan de relance. Sur les 370 dossiers déposés auprès de l’Ademe Occitanie, 202 projets ont été sélectionnés. Sur un montant total d’investissement de près de 190 millions d’euros, l’aide financière de l’agence régionale s’élèverait à plus de 52,5 millions d’euros.

Les initiatives concernent plusieurs domaines : hydrogène renouvelable, décarbonation, économie circulaire, recyclage plastique, dépollution, etc. L’Ademe Occitanie agit aussi dans le cadre de son fonds tourisme durable. L’organisation a réalisé 136 diagnostics et soutenu douze projets sur vingt-trois dossiers déposés dans la région. Sur un montant total d’investissement de 276.924 euros, l’aide financière de l’Ademe serait de 161.570 euros.