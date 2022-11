Les stations de ski d’Occitanie annonce des dates de réouvertures pour bientôt. Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) prévoit d’accueillir les premiers skieurs dès le 26 novembre prochain. À Font-Romeu Pyrénées 2000, on attendra le 2 décembre.

Le lendemain 3 décembre, de nombreuses réouvertures sont prévues : Superbagnères (Haute-Garonne), Le Mourtis (Haute-Garonne), Peyragudes (Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et Ax 3 Domaines (Ariège). Enfin, le 17 décembre, ce sera normalement au tour de Bourg-d’Oueil (Haute-Garonne), qui prévoit d’ouvrir pendant les vacances scolaires, à savoir du 17 décembre au 2 janvier et du 4 février au 5 mars 2023