Réservez vos places Premium pour la Coupe du Monde de Rugby !

C’est un espace réceptif unique qui vous attend en bord de Garonne à l’occasion de la prochaine Coupe du monde de Rugby. Du 8 septembre au 28 octobre à Toulouse, le Village Rugby est un espace vous accueillera pour profiter de nombreuses animations : ambiance musicale, olympiades, jeux et invités de prestige. Dans ce cadre unique, les entreprises et les professionnels profiteront d’un espace dédié : le Club House du Pont Neuf.

« Cet espace exclusif accessible aux entreprises représente un réel atout pour vos collaborateurs, vos clients, vos prospects », explique Pierre Garrigues, Président de PGO, l’agence toulousaine organisatrice de l’événement. « C’est sans conteste, une vitrine exceptionnelle pour votre marque. »

Plusieurs options sont disponibles et présentées sous forme de packs :

> Le Pack Avant-match, qui comprend un accueil personnalisé les jours de match au Stadium de Toulouse pour les personnes munies d’un billet.

> le Pack du Capitole avec accueil personnalisé au club, accès privatif par le Cours Dillon et diffusion du match sur grand écran

> Le Pack du Pont Neuf, qui inclut en plus une loge privatisée et qui peut être personnalisée aux couleurs de votre entreprise.

Tous ces packs inclut le service Food & Beverage, avec open bar, passage d’ambassadeurs du rugby durant les matchs, concours de pronostics, etc.

Enfin, la Table du Président et le Pack Séminaire proposent des privatisations et des prestations exclusives, avec menu signé par un chef étoilé ou encore le parking privatif.

Le Club House du Pont Neuf c’est un lieu et un moment unique pour profiter pleinement de l’impact de la Coupe de Rugby en plein de cœur de la Ville rose.