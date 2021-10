SNCF. Un chef de projet pour les grands travaux en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre des grands projets ferroviaires à venir en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, SNCF Réseau nomme un chef de projet unique, Frédéric Boulière, pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) et au nord de Toulouse (AFNT). Sa mission : assurer la coordination stratégique et opérationnelle des équipes des deux villes.

Frédéric Boulière est un ingénieur civil, diplômé des Ponts et Chaussées. C’est aussi un ancien sportif de haut niveau. Il a tenu depuis vingt ans de nombreux postes de pilotage de projets d’investissements ferroviaires, mais aussi de management d’entité Ingénierie, au sein de SNCF Réseau et de ses filiales.