Secteur aéronautique et spatial : le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc écrit à Bruno Le Maire

Après avoir écrit une première fois à Bruno Le Maire pour demander une exonération des charges pour les petits commercants, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a repris la plume pour s’adresser au ministre de l’Économie. Cette fois c’est au sujet du secteur aéronautique et spatial.

En effet Toulouse "subit de plein fouet les effets de la crise, impactant des milliers d’emplois et de très nombreuses entreprises", et Jean-Luc Moudenc appelle à un soutien gouvernemental pour “sauver le poumon économique de notre territoire”.

" Dans le cadre du plan de relance économique actuellement en préparation auprès du Gouvernement, il faut renforcer la souveraineté industrielle et technologique du secteur aéronautique et spatial, emblématique de l’économie toulousaine (...) Il faut notamment engager les investissements nécessaires pour un nouveau programme aéronautique majeur. Je serai vigilant, en particulier, afin que ces mesures de relance se concentrent notamment vers les petites et moyennes entreprises de la filière aéronautique et spatiale, qui sont majoritaires dans le secteur " a déclaré l’élu.