Du 2 novembre au 24 décembre 2020, Voies navigables de France (VNF), établissement public chargé de gérer la majeure partie du réseau des voies navigables de territoire, organise une série de chantiers sur le canal du Midi. Sa période, dite de ‘‘chômage’’ (fermeture à la navigation) permettra en effet d’effectuer les travaux lourds qui ne peuvent être réalisés canal en eau.

Les travaux menés sont très divers : réparation ou modernisation des portes d’écluses, travaux d’étanchéité et de maçonnerie, etc. On profite également de la vidange des biefs (zones du canal entre deux écluses) pour retirer les objets qui y ont été jetés.

Pour la session de chômage qui vient de commencer, le coût global des travaux s’élève à 2,4 millions d’euros. 250.000 euros sont dédiés aux travaux d’entretien classiques de l’ouvrage (vérifications des écluses, petite maçonnerie, étanchéité, etc.) qui sont majoritairement réalisés par des agents spécialisés de Voies navigables de France.

Le reste des travaux de plus grande ampleur consistent à la modernisation d’écluses dans l’Aude. Ces chantiers mobilisent non seulement les équipes de VNF, mais également des entreprises extérieures.