Services : le Groupe Nicollin détient désormais 100 % de son capital

Olivier et Laurent Nicollin, dirigeants du groupe éponyme spécialisé dans l’eau, l’environnement et les services, ont signé le vendredi 14 février le rachat de 16 % des parts qui étaient détenus depuis 2013 par les fonds BPI Investissement France Région 1, BNP Paribas Développement, Soridec et Sofilaro. Le montant de la transaction, accompagnée par le Crédit Agricole du Languedoc, reste confidentiel. La famille Nicollin détient désormais 100 % du capital. La stratégie du Groupe Nicollin est désormais de se renforcer dans le secteur privé. L’entreprise compte 75% de commandes publiques. Chaque année, le bureau d’études répond à environ 400 marchés publics, « soit environ 100 millions d’euros remis en jeu », précise Guillaume Héritier, directeur général.

Deux croissances externes à l’étude

Côté croissance externe, « deux opérations, dans le secteur du nettoyage, sont à l’étude ». Groupe Nicollin avait acquis Vidimus (propreté et nettoyage industriel, 340 salariés) en 2018, pour renforcer sa présence dans l’ouest. En octobre, Olivier et Laurent Nicollin avaient lancé le premier centre de formation des apprentis d’entreprise, à Montpellier, en présence de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Cet outil doit permettre de pallier les difficultés de recrutements.

Les deux frères, qui insistent sur « le bien-être et la sécurité des salariés », portent par ailleurs un projet de nouveau stade de football à Montpellier, pour le club de football MHSC, qui évolue en Ligue 1 et a été fondé par leur père. L’ETI emploie 6500 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros en 2019. L’activité se décompose entre trois pôles, Nicollin Environnement (260 millions d’euros de chiffre d’affaires), Nicollin Services (100 millions d’euros) et Nicollin Eau (10 millions d’euros), une branche récemment créée.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Olivier et Laurent Nicollin, dirigeants du groupe, au moment de la signature de la transaction. Crédits : Nicollin - DR.