Services numériques. La société ariégeoise Ionet rejoint le groupe toulousain Alsatis

L’entreprise ariégeoise Ionet, basée à Verniolle, propose des services numériques aux professionnels tels que la connectivité, l’infogérance, l’hébergement et dispose d’un datacenter. Elle vient de rejoindre le groupe Alsatis. Depuis 2004, cet opérateur, basé à Toulouse, est spécialiste dans la conception de solutions de connectivité sur mesure pour les acteurs publics et les sociétés privées.

L’acquisition d’Ionet s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe toulousain, encouragée par l’arrivée au capital en 2020 d’Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Dirigée par Antoine Roussel, la société est pionnière dans l’accompagnement des métropoles et des départements tout au long de leurs programmes de villes et de territoires intelligents (réseaux IoT, 5G, etc.). Le fondateur d’Ionet, Alexandre Poncini, reste aux commandes de son entreprise et rejoint le comité de direction du groupe Alsatis.