5G. Asatis et Toulouse Métropole lauréats d’un projet européen

L’Union européenne vient d’annoncer les trente-neuf lauréats du projet « Connecting Europe Facility (CEF) Digital » visant à déployer des infrastructures 5G sûres, sécurisées et durables [1]. Alsatis et Toulouse Métropole figurent parmi les projets retenus avec le projet Hi5 – High Connectivity via 5G. Alsatis déploiera une infrastructure 5G innovante au sein et pour la Métropole de Toulouse. Le budget total du projet, qui a débuté début 2023 pour une durée de trois ans, s’élève à près de 4,4 millions d’euros.

Créée en 2004, Alsatis est une entreprise basée à Toulouse qui développe des solutions Internet très haut débit pour les particuliers et les professionnels. Dirigée par Antoine Roussel, la société est notamment spécialisée dans l’accompagnement des Métropoles et des Départements.