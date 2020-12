Sophie Garcia, Medef Occitanie : « Il faut plus de décisions décentralisées face à la crise »

Élue en 2017 pour assurer la transition vers la grande région, Sophie Garcia se prépare pour un deuxième et dernier mandat de trois ans à la tête du Medef Occitanie. « Depuis 2017, nous avons construit l’identité du réseau et nous avons travaillé pour l’ancrer sur l’ensemble du territoire », explique-t-elle. « Désormais structurés, nous allons accompagner nos entreprises vers leur transformation digitale. Les défis sont nombreux. » Le syndicat patronal compte trente-cinq adhérents représentants près de 20.000 entreprises et quelque 300.000 salariés.

Sophie Garcia co-préside également une commission nationale RSE. L’occasion d’aller toutes les semaines à Paris et d’échanger avec les différents responsables de l’exécutif. « Ce peut être Bruno Le Maire ou Élisabeth Borne, ou bien d’autres ministres et secrétaires d’État », poursuit-elle. Une position privilégiée, mais qui lui permet aussi d’être une observatrice attentive. Et son sentiment est assez critique face à la gestion de crise actuelle. « Les décisions actuelles ne sont pas suffisamment réfléchies. Il faut qu’on arrête d’être dans un microcosme parisien et que l’on mobilise les représentants régionaux des secteurs concernés. Par exemple, concernant le confinement, on ne peut pas traiter de la même manière un restaurant dans une zone rurale en Lozère, qui crée du lien social, et la brasserie parisienne qui œuvre au coeur du 8e arrondissement. »

Une situation critique redoutée en janvier

Sophie Garcia plaide donc pour une décentralisation des décisions actuelles : « Pour sortir de la crise, il faut engager une déconcentration de cette méthode qui reste très parisienne », insiste-t-elle. « En janvier, nous serons au bord de l’explosion, avec une crise sociale et une colère des chefs d’entreprise... C’est peut-être cela qui pourrait amener le gouvernement à changer de méthode. »

En attendant, le Medef Occitanie se projette sur l’année à venir. Outre le télétravail et la gestion de crise, l’organisation accompagne ses adhérents sur les nouvelles formes de management et sur la transition écologique. « Le citoyen a vraiment pris cette dimension développement durable en compte. Les entreprises qui négligeront cette dimension là vont passer à côté de beaucoup d’opportunités, et notamment de collaborateurs de talent pour qui la RSE reste un critère déterminant pour s’investir dans une entreprise. »

Sur la photo : Sophie Garcia, reconduite à la tête du Medef Occitanie, appelle de ses vœux une plus grande prise en compte des spécificités locales. Crédit : M.V. - ToulÉco.