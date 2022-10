Souveraineté, emploi, transition écologique : Ad’Occ met le cap sur 2023

4900 entreprises accompagnées par Ad’Occ sur la région en 2021 et déjà 2223 en 2022. C’est ce qu’ont annoncé Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie et président délégué de l’agence Ad’Occ, et Nicolas Schaeffer, directeur de l’agence, lors de la conférence de rentrée de l’agence de développement économique, le 5 octobre dernier au Domaine des Grands Chais à Mauguio (Hérault). Une nouvelle stratégie régionale devrait être présentée en décembre. « En sortie de crise, nous entrons dans une phase de relance : après une consultation d’un an auprès des entreprises, institutionnels, syndicats professionnels, nous écrivons une nouvelle Stratégie régionale emploi souveraineté transformation écologique (SRESTE) », annonce Jalil Benabdillah. « Elle sera votée le 25 novembre lors d’une assemblée plénière, puis présentée en décembre. » Quatre axes majeurs la composent : accroître la souveraineté alimentaire, industrielle et énergétique ; accélérer la transformation du modèle économique régional (hydrogène, énergies renouvelables, etc.) en formant aux compétences de demain ; être une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe ; et, enfin, accompagner les citoyens dans le développement de leurs projets en région, avec un focus sur les jeunes.

Pour renforcer la présence d’Ad’Occ auprès des entreprises, des services complémentaires seront déployés en 2023, tels que « l’accompagnement sur de la mutualisation et du rapprochement d’entreprises, un renforcement de notre stratégie foncière, de notre souveraineté et de notre stratégie RSE, un travail sur la problématique de l’emploi, du recrutement et de la marque employeur », énumère Nicolas Schaeffer. En 2022, l’agence a créé le rendez-vous Team France Export Occitanie, dédié à la réussite des entreprises à l’international, et souhaite en 2023 lancer l’événement Team France Invest, en lien avec Business France.

De l’aéronautique à l’éolien en mer

Trois entreprises, accompagnées par Ad’Occ, ont présenté leur actualité lors de la conférence. Parmi elles, Phyte, marque de boissons à base de fruits et légumes frais du groupe familial Fruits & Cie (Nîmes, famille Gassier) créée par les frères Charles et Édouard Gassier. « Nous prévoyons à long terme de développer notre propre outil industriel, avec le soutien de la Région », indique Charles Gassier.

Paolo Di Natale, fondateur de Dipostel, PME spécialisée dans la fourniture d’équipements ferroviaire et industriel, a présenté quant à lui la relocalisation de son unité de production et son siège à Saint-Aunès (Hérault). « Nous avons été retenu par la SNCF afin de déployer une solution Made in Saint-Aunès au niveau national pour lutter contre les feuilles mortes, phénomène courant qui retarde les trains », annonce fièrement le fondateur.

Enfin, Donecle, entreprise aéronautique toulousaine, dont la particularité est de s’engager également dans l’éolien en mer. Créatrice d’une technologie capable d’automatiser le processus d’inspection des avions à l’aide de drones, Donecle s’est récemment diversifiée pour appliquer sa solution à l’éolien. « L’impact du Covid sur notre croissance nous a poussé à nous diversifier : nous avons développé un projet d’inspection automatisée d’éoliennes en mer baptisé Inemar (Inspection d’éoliennes en mer par drone automatiques robustes) », explique Matthieu Claybrough, CEO. Porté par 4 entreprises en Occitanie et l’Isae-Supaero, Inemar est le premier projet soutenu par la Région Occitanie alliant l’aéronautique et les énergies marines renouvelables. L’ambition : valider la technologie pour la déployer à l’international.

« Développer une filière dédiée à l’éolien en mer à partir de l’expertise locale était un des objectifs fixés par la Région Occitanie. Cent-soixante-dix entreprises sont engagées dans la filière, dont quarante ayant déjà de l’expérience en la matière », rappelle Julien Ciglar, chargé de mission Filières du futur énergies marines d’Ad’Occ, qui a accompagné l’entreprise dans sa diversification.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie, président délégué de l’agence Ad’Occ, et Nicolas Schaeffer, directeur de l’agence. Crédit : Sarah Nguyen Cao Khuong.