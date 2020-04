Spatial. Candidatures ouvertes pour les Challenges Innovation Copernicus

Afin d’encourager l’utilisation des données satellites du programme européen Copernicus1 et de soutenir la compétitivité des start-up, PME et ETI françaises, le Cnes et Aerospace Valley lancent un nouvel appel à projet : les Challenges Innovation Copernicus.

Les entreprises sont invitées à déposer leur candidature en ligne, avant le 2 juin 2020, sur la plateforme de dépôt.

Si elles sont présélectionnées elles viendront présenter leur projet lors d’un comité de sélection prévu le 22 juin à Toulouse, dans les locaux d’Aerospace Valley, devant un jury composé d’experts du Cnes, d’experts d’Aerospace Valley et de représentants des utilisateurs finaux.

Les quatre lauréates auront six mois pour réaliser un démonstrateur ou PoC (Proof of Concept), à partir des données Copernicus. Pour y parvenir, ils recevront un prix de 50000 euros et bénéficieront si nécessaire d’un accompagnement technique d’experts du Cnes.