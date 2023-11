Spatial. Nathalie Font prend les rênes de Thales Alenia Space, à Toulouse

Nathalie Font était une femme de l’ombre. Jusque-là. Depuis le 1er octobre, elle a pris les commandes de la direction de l’établissement toulousain de Thales Alenia Space (TAS)​, spécialisé dans les solutions dans les télécommunications, la navigation par satellite ou encore l’observation de la Terre. Avec 2800 salariés, le site de Toulouse est le siège France de cette filiale détenue par Thales (67 %) et Leonardo (33 %). Dans le monde​, TAS emploie 8500 salariés répartis sur dix-huit sites​, dont neuf sont situés en Europe.

Ce poste projette dans la lumière cette ingénieure de 38 ans, originaire de la région lyonnaise, entrée en 2007 dans le groupe. Lycéenne​, déjà​, elle « rêvait », comme elle dit, de travailler dans la spatial ou la Défense. C’est la raison pour laquelle, après deux ans de classes préparatoires, elle ​​est reçue à l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne et se spécialise dans les télécommunications pour satellite. La voilà à Toulouse, et à Supaero​, pour sa troisième année. Après six mois en Allemagne en Erasmus, elle effectue un stage chez TAS à l’issue duquel elle signe son CDI en tant qu’ingénieure au sein des activités d’ingénierie charges utiles flexibles. Elle rejoint le service marketing en 2013 et, en 2016, entre chez Thales en tant que responsable stratégie et marketin​g ​pour planche​r sur le développement des activités du groupe aux États-Unis, depuis Arlington, près de Washington.

« Je veux rendre le site le plus vert possible »

De retour en France et chez TAS à la fin 2017, elle pilote, depuis le site de Cannes dans les Alpes-Maritimes, la transformation numérique​ pour la filiale à l’échelle mondiale. En ​janvier 2020,​ « pour être dans l’opérationnel », Nathalie Font prend la tête du département antennes à Toulouse. ​Mais, en mars 2020, le site est fermé en raison du confinement imposé pour enrayer la propagation rapide du Covid-19. Une expérience qu’elle n’est pas prête d’oublier​. « Ce fut structurant. Car il a fallu mettre en place le télétravail en accéléré tout en poursuivant l’activité », ​se souvient Nathalie Font, qui fait ensuite le choix de candidater au poste de directrice du site ​toulous​ain laissé vacant par Denis Allard, sur le point de partir en retraite.

Une décision ​qu’elle prend le temps de mûrir. « Lors de l’entretien, j’ai ​exprimé mes motivations et défendu mes sujets pour faire de Toulouse un site attractif », explique​ Nathalie Font, qui veut mettre l’accent sur les jeunes, la diversité homme/femme et urbain/rur​al ​et la responsabilité de TAS en matière d’écologie. « Je veux rendre le site le plus vert possible », ajoute-t-elle, citant la création de jardin partagé et de mobilité douce sur le site d’une surface de 270 hectares.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Nathalie Font, la directrice du site toulousain de Thales Alenia Space nommée le 1er octobre. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.