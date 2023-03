Spécial Podcast - Etienne Drouard dans Les Causeries Data

Cinq ans après la mise en place du Réglementaire général sur la protection des données, quel est son impact sur la compétitivité des entreprises en France et en Europe ?

Le RGPD, le paquet digital annoncé pour 2023 avec la Data Act, le Data Governance Act et l’IA Act ne vont-ils pas manquer leur cible ? Va-t-on assister à une guerre des régulateurs en Europe ? Voici quelques-uns des sujets abordés dans ce nouvel épisode des Causeries Data avec des praticiens de la donnée au service des interrogations des entreprises et de l’attractivité de nos territoires.

Entretien entre Étienne Drouard, avocat associé Hogan & Lovells, ancien membre de la CNIL, France Charruyer, présidente de l’association d’intérêt général Data Ring, avocat associé Altij, chargée d’enseignements à l’université Paris Dauphine-PSL et Toulouse Business School, et Nicholas Cullen, avocat associé Altij, Solicitor of England and Wales, DPO dans cet épisode des Causeries Data.