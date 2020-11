Sport. Pas moins de cinq étapes prévues en Occitanie par le Tour de France 2021

Le Tour de France 2021 passera bien par l’Occitanie, entre le 9 et le 14 juillet (si tout va bien), avec six étapes et une journée de repos en Andorre au programme.

9 juillet : 13e étape Nîmes - Carcassonne, 220 km

10 juillet : 14e étape Carcassonne - Quillan, 184 km

11 juillet : 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille, 192 km

12 juillet : repos à Andorre

13 juillet : 16e étape Pas de la Case - Saint-Gaudens, 169 km

14 juillet : 17e étape Muret - Col du Portet, 178 km

La grande boucle devrait partir de Brest en Bretagne le 26 juin prochain, pour arriver à Paris le 18 juillet au terme de vingt-et-une étapes. Plus d’infos sur cette 108e édition sur le site du Tour de France.