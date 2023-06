Start-up. La French Tech Toulouse dévoile son Tech Index du premier trimestre 2023

La French Tech Toulouse, déclinaison locale de l’initiative de l’État dédiée aux start-up, dévoile son Toulouse Tech Index (TTI) du premier trimestre 2023, baromètre des levées de fonds dans la région toulousaine. Les jeunes pousses toulousaines ont levé plus de 105 millions d’euros durant cette période sur un total de huit opérations.

Les trois levées les plus importantes concernent Exotrail (54 millions d’euros), qui fabrqiue des moteurs pour des satellites de petite taille ou des nanosatellites, Ascendance Flight Technologies (21 millions d’euros), et Pili (14,5 millions d’euros) et ses encres industrielles et écologiques produites par des micro-organismes.

Créé en 2019, le Toulouse Tech Index s’appuie sur l’ensemble des levées de fonds de plus de 300.000 euros effectués par des entreprises ayant leur siège social ainsi qu’à minima une partie significative de leurs salariés en Haute-Garonne ou dans un département limitrophe. Il intègre les données des entreprises innovantes présentant un chiffre d’affaires de moins de 100 millions d’euros.