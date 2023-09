Stéphanie Duchateau, nouvelle directrice du secteur Centre du Crédit Agricole Toulouse 31

Stéphanie Duchateau a été nommée directrice du secteur Centre de la caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31. Diplômée de l’EM Lyon et d’un Master spécialisé Management bancaire à l’Essec/CFBP, elle rejoint le Crédit Agricole en 2000 et a effectué jusqu’alors toute sa carrière au sein du Crédit Agricole Ile-de-France. Elle occupait dernièrement la fonction de responsable marketing et parcours clients de cette caisse régionale.

Elle est désormais rattachée à Lionel Henry, directeur commercial du réseau de proximité, en succédant à Olivier Carette. Le Crédit Agricole Toulouse 31 revendique environ 470.000 clients et 1400 collaborateurs.