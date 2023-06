Stop Eau Gaspi, l’invention gersoise pour économiser l’eau de sa piscine

Dans le Gers, on n’a pas (beaucoup) d’eau mais on a des idées. Patrice Fortin, 62 ans, peut s’en vanter : baptisée Stop Eau Gaspi, son invention permet de réutiliser entièrement l’eau de sa piscine lors du nettoyage. « C’était bête comme chou, mais il fallait y penser », s’amuse modestement l’inventeur orbessanais. Après l’avoir brevetée l’an dernier, il décide de tenter sa chance au concours Lépine 2023. À raison. Son dispositif, aussi utile qu’ingénieux, lui octroie une belle quatrième place, parmi 371 concurrents, au classement général.

Le Gersois promet que son invention évite « 100% de gaspillage d’eau » grâce à un simple petit réservoir supplémentaire. « La plupart des piscines fonctionnent de la même façon, avec une pompe reliée à un filtre à sable qui fonctionne un peu comme celui d’un aspirateur », explique l’inventeur. « Lorsqu’il est trop sale, il surconsomme et il faut le nettoyer. L’eau utilisée est généralement déversée sur le terrain puisque rien d’autre n’est prévu pour la récupérer. »

Installer, laisser décanter, réinjecter

Dans les années 2010, Patrice Fortin réside à Nîmes, où le sable du Sahara lui cause bien du souci. Seule méthode pour s’en débarrasser, filtrer, encore et encore. Jusqu’au déclic. « Un beau matin, l’eau de ma piscine était cristalline », se souvient-t-il. « La veille, elle était d’apparence boueuse mais, pendant la nuit, la poussière s’était tout simplement déposée au fond. » Eurêka ! Patrice redécouvre la gravité. Il ajoute simplement à son circuit un nouveau réservoir d’une soixantaine de litres, dans lequel la sédimentation fait son effet en quelques heures. L’eau de nouveau claire peut ensuite être réinjectée dans la piscine. « Il suffit de vider la poussière du fond en fin de saison », ajoute-t-il.

Difficile d’estimer le volume d’eau « gaspillée » par les heureux détenteurs d’une piscine. Le nettoyage du filtre doit être effectué trois ou quatre fois dans la saison en moyenne, pour une dépense de 15m3 d’eau selon la FPP (Fédération des professionnels des piscines et spas). Cela représente moins de 1 % de la consommation d’eau globale. Un chiffre dérisoire ? Pas tant que ça, au regard de la consommation annuelle d’un Français, 54 m3 en moyenne, et des 3,2 millions de piscines privées sur le territoire national. Et comme le résume Patrice Fortin : « On peut débattre des chiffres mais, dans tous les cas, mon système, c’est de l’eau économisée facilement. Elle devient si précieuse, pourquoi s’en priver ? »

100 % d’eau réutilisée, la pollution en moins et l’énergie en plus

L’économie d’eau n’est pas le seul bénéfice. « Les gens ont tendance à mettre beaucoup trop de produits dans leurs piscines, sel, chlore… qui se retrouvent dans la terre à chaque nettoyage », regrette l’inventeur. Chez lui, zéro pollution. Et il ne met que le strict minimum, une pastille de chlore. En prime, Patrice Fortin a vu sa consommation électrique réduite de moitié : « Je suis passé de douze heures de pompage par jour à six heures seulement. Je nettoie mon filtre très souvent, puisque ça ne dépense rien. Et le bénéfice est triple, car sans poussière donc sans nourriture, les micro-organismes se développent beaucoup moins », se réjouit-il.

Patrice Fortin souhaite désormais que son invention vertueuse serve au plus grand nombre. « On accuse les gens qui ont une piscine de jeter l’eau et de tuer le vivant mais, en même temps, on ne leur propose aucune autre solution ! », s’indigne-t-il. « Le système est sur plan, j’attends les investisseurs », ajoute-t-il. Pour lancer la production, il espère trouver un financement de 150.000 euros, soit le coût de fabrication d’un moule sur mesure pour son réservoir. Il serait commercialisé autour de 300 euros.

Marie-Dominique Lacour

Sur les photos : Patrice Fortin chez lui à Orbessan, dans le Gers. Crédit : Marie-Dominique Lacour. // L’eau cristalline de la piscine de Patrice Fortin l’an dernier. Crédit : DR.