Stratégie digitale : INES CRM s’implante à Toulouse

Pol Barrière, comment présenter INES CRM à ceux qui ne connaîtraient pas ?

La solution INES CRM est un outil imaginé pour répondre aux problématiques des différents services (commercial, marketing, service client …) leur conférant une vision à 360° de leur relation client. De la centralisation de la connaissance client à la création de campagnes marketing, la solution INES permet de construire et de piloter l’ensemble du tunnel de conversion. Nous sommes implantés en France à Lyon, Paris, Nantes, Besançon, et Toulouse, et à l’international, en Suisse, en Espagne et en Uruguay. Nous accompagnons plus de 2500 clients B2B, tous secteurs confondus, tels que : Groupe Actual, BPI Group, Dimotrans, DKV, Lahaye Transport, Saphelec, Visconti, Octime, Brioude Internet, Co-efficience…

Quels sont les avantages d’INES CRM pour une entreprise ?

INES CRM est le logiciel collaboratif qui permet de gérer l’ensemble des interactions clients de l’entreprise. Les données collectées par l’ensemble des collaborateurs sont centralisées dans le CRM pour enfin les transformer en valeur commerciale ! INES propose une suite de solutions complètes, adaptées aux différentes contraintes métiers, pour piloter l’ensemble de l’activité depuis une solution unique :

amélioration de la connaissance client, développement des ventes, pilotage de l’activité commerciale, optimisation des campagnes marketing, génération de leads, marketing automation, centralisation des données, optimisation de la satisfaction client.

Les avantages sont nombreux !

Qu’est-ce qui différencie INES de la concurrence ?

Au-delà du choix d’un logiciel adapté, la réussite d’un projet passe par la cohérence entre les processus de votre entreprise et leur juste transcription dans l’outil retenu. Du cadrage jusqu’à la formation des utilisateurs, nous définissons un suivi personnalisé pour accompagner le client tout au long de son projet, en s’adaptant toujours au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs. Par ailleurs, nous sommes depuis fin 2018, le premier éditeur intégrateur de solutions CRM en mode SAAS à obtenir le label ScoreFact pour la satisfaction de ses clients.

Nous faisons de la satisfaction client et de la transparence un axe central de notre stratégie de développement, en nous engageant dans une politique d’amélioration continue grâce à ce label de certification indépendant et européen. Il nous permet de mettre en évidence notre approche qualitative et notre capacité à accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets. Aujourd’hui, les résultats sont très satisfaisants : 92% de nos clients estiment que le cahier des charges a été respecté ainsi que leur budget, et pour 87% dans les délais. Ces chiffres sont excellents dans le contexte de l’intégration de solutions de gestion !

Pourquoi s’implanter à Toulouse et plus généralement en Occitanie ?

Dans sa politique de croissance, INES CRM a fait le choix de développer sa présence en région afin d’améliorer la relation et la proximité avec ses clients, quelles que soient leur taille et leur localisation. Après l’ouverture de l’agence nantaise fin 2019, puis de celle de Paris dans le courant de la même année, c’est maintenant au tour de l’agence toulousaine de voir le jour, avec comme objectif d’aider les PME et ETI du Sud-ouest à accélérer leur croissance !

Quels sont vos objectifs pour l’année 2020 et les années à venir ?

Malgré la crise sanitaire et économique actuelle, INES CRM maintient sa croissance à deux chiffres pour atteindre les 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, avec un renforcement continu de ses équipes services et commerciales. INES souhaite conforter sa position de solution CRM incontournable pour les PME et ETI travaillant en B2B tout en continuant sa stratégie de développement en région afin de continuer à se rapprocher de ses clients. Le produit continue également d’évoluer fortement afin de toujours répondre aux nouvelles attentes du marché qui est très dynamique. Il offre à présent des améliorations fonctionnelles continues afin d’étoffer l’expérience des utilisateurs et proposer une solution toujours plus riche et en phase avec les attentes des clients, ainsi qu’une plateforme e-learning pour faciliter la prise en main et l’adoption d’une solution, point déterminant dans la réussite d’un projet CRM.

Propos recueillis par Clément Seilhan

Sur la photo : Pol Barrière, responsable commercial sud-ouest d’INES CRM.