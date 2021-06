Studi, leader français du e-learning, s’installe à Pérols en 2023

Dispersé sur trois sites distincts à Pérols, le groupe Studi, leader français du digital learning, va regrouper l’ensemble de ses collaborateurs (450 à Montpellier, 600 au total), sur un site unique, le long de l’avenue Georges-Frêche. « C’est la plus importante opération tertiaire en projet en secteur diffus (hors Zac) dans la métropole de Montpellier », assure Terres du Soleil (TDS) Promotion, promoteur en charge de la construction de ce futur programme tertiaire qui représente un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros HT. D’une superficie de 9545 m2, le « Studi Center » inclura des commerces en rez-de-chaussée, quatre niveaux de bureaux pouvant accueillir jusqu’à 900 collaborateurs, et deux niveaux de stationnement composés de 158 places de parking, d’un local à vélo et d’une vingtaine de bornes de recharge pour véhicules électriques (voitures, vélo, deux-roues motorisés).

Le groupe, en pleine croissance (200% de croissance en un an), disposera d’un espace de 700 m2 pour recevoir du public, déjeuner, faire des réunions ou travailler. L’avantage d’un programme neuf : Studi peut aménager et concevoir un design intérieur à ses goûts, et adapté aux nouvelles modalités de travail, entre télétravail et présentiel. « Nous pouvons faire du site un lieu de vie et de collaboration, avec du flex office et du coworking. Des vestiaires, équipés de douches et de casiers, seront aménagés, ainsi que des espaces verts à l’extérieur », ajoute Pierre Charvet, CEO et cofondateur du groupe Studi. Les travaux débuteront en juillet pour une livraison prévue en avril 2023.

Un emplacement privilégié

Deux autres emplacements étaient également à l’étude, la Zac Cambacérès et le Millénaire, mais « Pérols nous assure une proximité de la mer, de l’autoroute, de l’aéroport, de la gare TGV Sud de France et du centre commercial Auchan », explique le CEO. L’emplacement du bâtiment a également l’avantage d’exploiter les mobilités douces avec la desserte du tramway (ligne 3) et la piste cyclable sur l’avenue Georges-Frêche. « L’immeuble mettra l’accent sur le confort de l’utilisateur, sur un plan climatique, de l’orientation, de la protection du soleil et de l’éclairage », indique André Costa, gérant associé de TDS Promotion. Il se composera d’une finition en béton blanc, de menuiseries en aluminium de type mur-rideau, de brise-soleil fixes ou orientables et d’habillages de façade sous forme de lames.

L’ensemble tertiaire, labellisé Breeam Very Good [1] et RT 2021-0 [2], est signé de l’architecte Antoine Garcia-Diaz (maîtrise d’œuvre exécution : Arteba), et acquis par la Foncière Magellan. Un bail en l’état futur d’achèvement a été signé le 2 juin entre Studi et TDS Promotion. La transaction a été menée par Norman Taylor. Le Studi Center aura une possibilité d’extension de 6000 à 8000 m2, avec le même promoteur et le même architecte.

Sarah Nguyen Cao Khuong, Agencehv

Sur la photo : Vue d’architecte du futur Studio Center de Pérols. Crédit : TDS Promotion.