Confinement : Les Chambres de métiers et de l’artisanat d’Occitanie réactivent leurs cellules d’aide

À la faveur du nouveau confinement, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) d’Occitanie réactive ses cellules de crise et remet en service son numéro d’urgence pour les artisans : le 08 06 80 39 00.

En 2020, les cellules de crise des treize chambres consulaires départementales ont traité, selon les chiffres transmis par la CMAR Occitanie, près de 90.000 appels et 500.000 mails. Les demandes concerneraient principalement le fonds de solidarité (34%) et proviendraient majoritairement d’entreprises dans le secteur du bâtiment (41%) et des services (38%). Fin 2020, la CMAR Occitanie comptait près de 180.000 entreprises artisanales, en augmentation de 7,9% par rapport à 2019. Cette hausse serait identique à l’année 2019, malgré le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

Depuis le 6 avril, les treize centres de Formation (CFA) de la chambre régionale Occitanie appliquent l’enseignement à distance. Plus d’informations en ligne.

Plus d’informations sur les mesures, les aides, le plan de relance en Occitanie sur le portail en ligne des Chambres des métiers et de l’artisanat.