TBS Education renonce à son projet de campus phare à Compans-Caffarelli

C’est officiel : il n’y aura pas de nouveau campus de la Toulouse Business School dans le quartier de Compans-Caffarelli. La complexité technique du chantier, la hausse des coûts de la construction ainsi que des taux d’intérêts ont eu raison de ce projet sur lequel l’école de commerce planchait pourtant depuis 2019.

En effet, conçu pour être ouvert sur le quartier, ce bâtiment totem de 30.000 m2 était imaginé comme un véritable lieu de vie ; « un modèle tant sur le plan pédagogique qu’architectural », expliquait récemment la directrice générale de l’école Stéphanie Lavigne. Mais depuis l’idée de départ, le contexte a changé au gré des différentes crises (Covid, Ukraine, inflation…), et le budget du projet s’est envolé.

Chiffré à l’origine à 120 millions d’euros, il aurait frisé les 200 millions d’euros, dont plus de 40 millions pour les seuls intérêts bancaires. Le chantier aurait aussi dû composer avec la nappe phréatique de la Garonne située sous le site, ce qui aurait occasionné des retards et des coûts supplémentaires. La gouvernance de l’école a donc décidé de faire machine arrière. « L’école est dans une bonne dynamique, avec des progressions dans les baromètres internationaux, et notamment le tout récent classement du Financial Times qui nous situe à la 37e place mondiale (+13 places en un an, NDLR). On ne veut pas casser cet élan avec un projet trop coûteux qui grèverait notre capacité à investir dans les enseignements », confie la direction de TBS Education. « Cette décision témoigne de la vision long terme de l’école et sa communauté », réagit de son côté Pierre Hurstel, le président du conseil d’administration de l’école.

Un nouveau campus toujours en projet

Pour autant, un nouveau projet est déjà envisagé sur l’aire urbaine de Toulouse afin de sortir un campus rapidement et avec des investissements plus raisonnables. « Toutes nos équipes et nos parties prenantes seront au rendez-vous de la promesse : renouveler rapidement notre campus toulousain pour proposer un lieu inspirant aligné avec les valeurs de l’école », confirme Stéphanie Lavigne. « On ne va pas forcément chercher la signature architecturale mais plutôt l’efficacité pédagogique. » TBS Education a beaucoup investi dans son patrimoine immobilier ces dernières années. Après avoir rénové son campus de Paris, puis ouvert un tout nouveau site à Barcelone en 2022, elle s’apprête à inaugurer, pour 2024, de nouvelles installations à Casablanca. La création d’un nouveau campus au cœur de la Ville rose doit marquer l’aboutissement de cette phase de modernisation. Il faudra attendre cet hiver pour en connaître les nouveaux contours, et sans doute encore quelques années pour que le projet repensé sorte de terre.

M.V.

Sur la photo : Le futur projet de campus de TBS Education ne se fera finalement pas dans son quartier historique de Compans-Caffarelli. Crédits : TBS Education.